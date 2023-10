Lâcher de lanternes Place de l’Église Cambo-les-Bains, 2 novembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Lanternes biodégradables à réserver aux pompes funèbres Oihandorea de Cambo-les-Bains.

Pour accompagner ce moment solennel, un musicien sera présent tout le long de la soirée.

Rosewood – acoustic covers : Frédérick MANDIN, musicien passionné.

Vente de Taloas au profit de l’APE de l’école publique et vente de crêpes au profit de l’APE école Sainte-Maire..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . .

Place de l’Église

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Biodegradable lanterns to be reserved at Oihandorea Funeral Home in Cambo-les-Bains.

To accompany this solemn moment, a musician will be present throughout the evening.

Rosewood – acoustic covers : Frédérick MANDIN, passionate musician.

Sale of Taloas in aid of the APE public school and sale of crêpes in aid of the APE Sainte-Maire school.

Se pueden reservar farolillos biodegradables en el tanatorio Oihandorea de Cambo-les-Bains.

Para acompañar este momento solemne, un músico estará presente durante toda la velada.

Palo de rosa – Tapas acústicas : Frédérick MANDIN, músico apasionado.

Venta de Taloas a beneficio de la escuela pública APE y venta de crêpes a beneficio de la escuela APE Sainte-Maire.

Biologisch abbaubare Laternen sind beim Bestattungsinstitut Oihandorea in Cambo-les-Bains zu buchen.

Um diesen feierlichen Moment zu begleiten, wird den ganzen Abend über ein Musiker anwesend sein.

Rosewood – acoustic covers: Frédérick MANDIN, leidenschaftlicher Musiker.

Verkauf von Taloas zu Gunsten der Elternvereinigung der öffentlichen Schule und Verkauf von Crêpes zu Gunsten der Elternvereinigung der Schule Sainte-Maire.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Cambo les Bains