Concert à 4 mains et piano solo Place de l’Église, 10 juin 2023, Buxeuil.

Buxeuil,Indre

La Municipalité de Buxeuil vous convie à un concert le samedi 10 juin 2023 à 20h30 à l’Église Saint-Sulpice..

2023-06-10 à 20h30

Place de l’Église

Buxeuil 36150 Indre Centre-Val de Loire



The Municipality of Buxeuil invites you to a concert on Saturday, June 10, 2023 at 8:30 p.m. at the Saint-Sulpice Church.

El Ayuntamiento de Buxeuil le invita a un concierto el sábado 10 de junio de 2023 a las 20.30 h en la iglesia Saint-Sulpice.

Die Gemeinde Buxeuil lädt Sie zu einem Konzert am Samstag, den 10. Juni 2023 um 20:30 Uhr in der Kirche Saint-Sulpice ein.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Champs d’Amour