Marché de l’Avent place de l’église Buhl Catégories d’Évènement: Buhl

Haut-Rhin Marché de l’Avent place de l’église Buhl, 18 novembre 2023, Buhl. Buhl,Haut-Rhin 30 exposants. Cadeaux, vin chaud, gourmandises. Petite restauration..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. EUR.

place de l’église

Buhl 68530 Haut-Rhin Grand Est



30 exhibitors. Gifts, mulled wine, delicacies. Snacks and snacks. 30 expositores. Regalos, vino caliente, delicatessen. Aperitivos y tentempiés. 30 Aussteller. Geschenke, Glühwein, Leckereien. Kleine Gastronomie. Mise à jour le 2023-10-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller Détails Catégories d’Évènement: Buhl, Haut-Rhin Autres Lieu place de l'église Adresse place de l'église Ville Buhl Departement Haut-Rhin Lieu Ville place de l'église Buhl latitude longitude 47.9267282017628;7.18155375152583

place de l'église Buhl Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buhl/