Marché de Noël artisanal du Musée-expo place de l’église Brux, 25 novembre 2023, Brux.

Brux,Vienne

Vous y trouverez tous les cadeaux artistiques et artisanaux dont vous avez besoin : bijoux, tableaux, objets en bois, photos etc… Et à prix raisonnables!.

2023-11-25 fin : 2023-12-23 19:00:00. .

place de l’église

Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine



You’ll find all the arts and crafts gifts you need: jewelry, paintings, wooden objects, photos and more… And at reasonable prices!

Encontrará todos los regalos de artesanía que necesite: joyas, cuadros, objetos de madera, fotos… ¡Y a precios razonables!

Hier finden Sie alles, was Sie an künstlerischen und handwerklichen Geschenken brauchen: Schmuck, Bilder, Holzobjekte, Fotos usw. Und das zu günstigen Preisen!

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou