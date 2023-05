Feux de la St Jean Place de l’église, 24 juin 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Le retour des feux de la St Jean organisé par el comité des fêtes de Terves avec au programme :

-Maudits Tervais

-Creamy Mouth

-Batucada Timbalaba

-Michel Mercury

Restauration sur place..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Place de l’église

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The return of the Fires de la St Jean organized by the Terves Festival Committee with the following program:

-Maudits Tervais

-Creamy Mouth

-Batucada Timbalaba

-Michel Mercury

Catering on site.

Regreso de los Fires de la St Jean, organizados por el Comité de Fiestas de Terves, con el siguiente programa:

-Maudits Tervais

-Boca Cremosa

-Batucada Timbalaba

-Michel Mercury

Catering in situ.

Die Rückkehr der Johannisfeuer, organisiert von el Comité des fêtes de Terves, mit dem Programm :

-Maudits Tervais

-Creamy Mouth

-Batucada Timbalaba

-Michel Mercury

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Bocage Bressuirais