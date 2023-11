Marché de noël Place de l’église Brachy, 3 décembre 2023, Brachy.

Brachy,Seine-Maritime

Le club de l’âge d’or de Brachy organise son premier marché de noël place de l’église. Un marché artisanal et gourmand vous attend !.

2023-12-03 08:30:00 fin : 2023-12-03 17:30:00. .

Place de l’église

Brachy 76730 Seine-Maritime Normandie



The Brachy Golden Age Club is organizing its first Christmas market on the church square. A craft and gourmet market awaits you!

El Club de la Edad de Oro de Brachy organiza su primer mercado navideño en la plaza de la iglesia. ¡Te espera un mercado artesanal y gourmet!

Der Club de l’âge d’or de Brachy organisiert seinen ersten Weihnachtsmarkt auf dem Place de l’Eglise. Ein Kunsthandwerker- und Gourmetmarkt erwartet Sie!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux