Les travaux de l’Eglise s’exposent Place de l’Église Bourgueil, 16 septembre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Du 16 septembre au 21 octobre 2023, la commune propose une exposition sur les travaux de la restauration des parties hautes du chœur de la nef de l’Eglise Saint Germain, les travaux commencés en décembre 2022..

2023-09-16 fin : 2023-10-21 . .

Place de l’Église

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



From September 16 to October 21, 2023, the commune will be hosting an exhibition on the restoration of the upper sections of the choir of the nave of the Eglise Saint Germain, which began in December 2022.

Del 16 de septiembre al 21 de octubre de 2023, la ciudad acogerá una exposición sobre las obras de restauración iniciadas en diciembre de 2022 en los tramos superiores del coro de la nave de la iglesia Saint Germain.

Vom 16. September bis zum 21. Oktober 2023 zeigt die Gemeinde eine Ausstellung über die im Dezember 2022 begonnenen Arbeiten zur Restaurierung der oberen Teile des Chors des Kirchenschiffs der Kirche Saint Germain.

Mise à jour le 2023-08-28 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE