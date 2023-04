Marché Hebdomadaire Place de l’Église Boulleret Catégories d’Évènement: Boulleret

Cher

Marché Hebdomadaire Place de l’Église, 1 janvier 2023, Boulleret. Environ 10 exposants.

Vendredi 2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Place de l’Église

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



About 10 exhibitors Unos 10 expositores Etwa 10 Aussteller Mise à jour le 2023-02-22 par BERRY

Détails Catégories d’Évènement: Boulleret, Cher Autres Lieu Place de l'Église Adresse Place de l'Église Ville Boulleret Departement Cher Lieu Ville Place de l'Église Boulleret

Place de l'Église Boulleret Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulleret/

Marché Hebdomadaire Place de l’Église 2023-01-01 was last modified: by Marché Hebdomadaire Place de l’Église Place de l'Église 1 janvier 2023 Place de l'Église Boulleret

Boulleret Cher