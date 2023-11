Foire au Chapon Place de l’Église Blond, 10 décembre 2023, Blond.

Blond,Haute-Vienne

32ème édition de cette foire emblématique de Blond avec déjeuner chapon à 11h45 sur réservation..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Place de l’Église

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



32nd edition of this emblematic Blond fair with capon lunch at 11:45 am (reservation required).

32ª edición de esta emblemática feria de Blond, con almuerzo de capón a las 11.45 h (reserva obligatoria).

32. Ausgabe dieses emblematischen Jahrmarkts in Blond mit Kapaun-Mittagessen um 11.45 Uhr (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Pays du Haut Limousin