Marche des Hulottes Place de l’Église Blond, 14 août 2023, Blond.

Blond,Haute-Vienne

Marché crépusculaire guidée de 8 à 10 km dans les Monts de Blond suivie, vers 22h d’une soupe à l’oignon..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . EUR.

Place de l’Église

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



8-10 km guided twilight walk in the Monts de Blond, followed by onion soup at around 10pm.

Paseo crepuscular guiado de 8-10 km por los Montes de Blond, seguido hacia las 22 h de una sopa de cebolla.

Geführte Dämmerungswanderung von 8 bis 10 km in den Monts de Blond, gefolgt von einer Zwiebelsuppe gegen 22 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Pays du Haut Limousin