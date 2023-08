Visite guidée du bourg place de l’église Blanzat Catégories d’Évènement: Blanzat

Puy-de-Dôme Visite guidée du bourg place de l’église Blanzat, 17 septembre 2023, Blanzat. Visite guidée du bourg Dimanche 17 septembre, 15h30 place de l’église visite gratuite sur inscription En partant de la place de l’église de Blanzat (63112) vous découvrirez les curiosités et les richesses de ce village vigneron : la tour du château moyennageux, les maisons typiques vigneronnes, l’église St Pardoux, la Mairie, la maison de maître ….. Le guide vous parlera de l’origine, du vécu de cette commune rurale devenue péri-urbaine de Clermont-Ferrand. Il exposera les métiers du passé et les cultures emblématiques comme l’angélique

La manifestation se terminera par une visite de la maison de maître (assurée par les propriétaires)

place de l'église 3 rue du château 63112 Blanzat Puy-de-Dôme

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

