Balade nature – Promenons nous dans les bois Place de l’église Béthines Béthines, 5 novembre 2023, Béthines.

Balade nature – Promenons nous dans les bois Dimanche 5 novembre, 14h00 Place de l’église Béthines Gratuit – Sans inscription – Prévoir bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Entre histoire et patrimoine forestier, partons à la découverte du bois de la Châtille. C’est l’une des deux forêts publiques de la Communauté de communes Vienne & Gartempe. Surplombant la vallée du Salleron, le Bois de la Châtille, véritable cathédrale végétale, est le lieu de vie d’une faune et d’une flore spécifiques et adaptées, communes et parfois rares. Mais elle est aussi un lieu géré par l’homme, tirant ressource du bois et de la quiétude du site. Lieu d’histoire, le patrimoine y est aussi bien présent (ancienne commanderie dépendant de la Maison-Dieu de Montmorillon, moulins…).

Place de l’église Béthines église 86310 béthines Béthines 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T14:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:30:00+01:00

