Journées du patrimoine- Visite libre de la Maison des Sorcières Place de l’Eglise Bergheim, 17 septembre 2023, Bergheim.

Bergheim,Haut-Rhin

Bergheim, entre 1582 et 1683.. Plusieurs procès de sorcellerie ont lieu pour condamner 43 femmes, la plupart brûlées vives, et toutes condamnées après des procès expéditifs… Découvrez leur histoire au travers d’une visite libre..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Place de l’Eglise

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



Bergheim, between 1582 and 1683… Several witchcraft trials took place to condemn 43 women, most of whom were burned alive, and all of whom were sentenced after summary trials… Discover their history through a free visit.

Bergheim, entre 1582 y 1683… Se celebraron varios juicios por brujería para condenar a 43 mujeres, la mayoría de las cuales fueron quemadas vivas y todas condenadas tras juicios sumarios… Descubra su historia en una visita autoguiada.

Bergheim, zwischen 1582 und 1683 … In mehreren Hexenprozessen werden 43 Frauen verurteilt, die meisten von ihnen werden lebendig verbrannt und alle werden nach Schnellverfahren verurteilt… Entdecken Sie ihre Geschichte bei einer freien Besichtigung.

