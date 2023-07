6ème Festival Les Musicales de l’Abbaye – Ciné Concert Place de l’Église Bénévent-l’Abbaye, 9 août 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Avec Uriel VALADEAU

Film « Le Mécano de la Générale » de Buster Keaton accompagné à l’orgue par Uriel VALADEAU .

A 21h 00, en l’Abbatiale de Bénévent l’Abbaye, Tarifs : adultes : 18 €uros, réduit : 12 €uros, (possibilité de réduction avec les abonnements 2 ou 3 concerts,

Réservation à l’Office de Tourisme de Bénévent au 05 55 62 68 35..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . EUR.

Place de l’Église

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With Uriel VALADEAU

Film « Le Mécano de la Générale » by Buster Keaton accompanied on the organ by Uriel VALADEAU .

At 9:00 pm, in the Abbatiale de Bénévent l?Abbaye, Prices: adults: 18 ?uros, concessions : 12 ?uros, (discounts available with 2 or 3-concert subscriptions),

Reservations at the Bénévent Tourist Office on 05 55 62 68 35.

Con Uriel VALADEAU

Película « Le Mécano de la Générale » de Buster Keaton acompañado al órgano por Uriel VALADEAU.

A las 21.00 h, en la iglesia abacial de Bénévent l’Abbaye, Precios: adultos: 18 ?uros, reducidos : 12 ?uros, (posibilidad de reducción con abonos para 2 o 3 conciertos,

Las reservas pueden realizarse en la Oficina de Turismo de Bénévent en el 05 55 62 68 35.

Mit Uriel VALADEAU

Film « Le Mécano de la Générale » von Buster Keaton, begleitet an der Orgel von Uriel VALADEAU .

Um 21.00 Uhr in der Abteikirche von Bénévent l’Abbaye, Eintrittspreise: Erwachsene: 18 ?uros, ermäßigt : 12 ?uros, (Möglichkeit der Ermäßigung mit den Abonnements für 2 oder 3 Konzerte,

Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt von Bénévent unter 05 55 62 68 35.

