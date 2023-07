Balade de l’été – » On connait la chanson ! » Place de l’église Bellou-le-Trichard, 28 juillet 2023, Bellou-le-Trichard.

Bellou-le-Trichard,Orne

Partez sur les chemins à travers cette balade musicale en compagnie de Julien, violoneux et chanteur, qui vous fera découvrir tout un pan du répertoire des chansons traditionnelles du Perche.

L’occasion de venir donner de la voix !

Longueur : 3 Km environ.

2023-07-28 19:00:00 fin : 2023-07-28 . .

Place de l’église

Bellou-le-Trichard 61130 Orne Normandie



Join Julien, fiddler and singer, as he takes you on a musical tour of the Perche region’s traditional song repertoire.

This is your chance to give it your all!

Length: approx. 3 km

Acompañe a Julien, violinista y cantante, en un recorrido musical por el repertorio de canciones tradicionales de la región de Perche.

¡Esta es su oportunidad de darlo todo!

Longitud: aprox. 3 km

Begeben Sie sich auf eine musikalische Wanderung mit Julien, einem Geiger und Sänger, der Ihnen einen Teil des Repertoires traditioneller Lieder aus dem Perche näher bringen wird.

Eine gute Gelegenheit, um Ihre Stimme zu erheben!

Länge: ca. 3 km

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme