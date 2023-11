Spectacle sons et lumières place de l’Eglise Beauzac, 3 décembre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

18h Place de l’Eglise, spectacle sons et lumières. Rendez-vous au pays des rennes, des lutins et des fées pour découvrir l’histoire de Boule le petit ourson! Organisé et offert par la municipalité de Beauzac. Ouvert à tous..

2023-12-03 18:00:00 fin : 2023-12-03 . .

place de l’Eglise

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



6pm Place de l’Eglise, sound and light show. Join us in the land of reindeer, elves and fairies to discover the story of Boule the little bear cub! Organized and presented by Beauzac town council. Open to all.

18.00 h Place de l’Eglise, espectáculo de luz y sonido. Acompáñenos al país de los renos, los duendes y las hadas para descubrir la historia del osito Boule Organizado y presentado por el ayuntamiento de Beauzac. Abierto a todos.

18 Uhr Place de l’Eglise, Ton- und Lichtshow. Begeben Sie sich in das Land der Rentiere, Kobolde und Feen, um die Geschichte von Boule, dem kleinen Bären, zu entdecken! Organisiert und angeboten von der Gemeinde Beauzac. Für alle zugänglich.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron