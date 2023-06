Fête de la musique Place de l’église Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire Catégorie d’Évènement: Beaulieu-sur-loire Fête de la musique Place de l’église Beaulieu-sur-loire, 21 juin 2023, Beaulieu-sur-loire. Fête de la musique Mercredi 21 juin, 20h00 Place de l’église Fête de la musique sur la place de l’église organisée par le Club des Loisirs Varennois, avec l’orchestre Dancing Mélodie, ouvert à tous. Place de l’église Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « clubdesloisirsvarennois@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00 FMACEN045V5080XC Club de Loisirs Varennois Détails Catégorie d’Évènement: Beaulieu-sur-loire Autres Lieu Place de l'église Adresse Beaulieu-sur-loire Ville Beaulieu-sur-loire Lieu Ville Place de l'église Beaulieu-sur-loire

Place de l'église Beaulieu-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu-sur-loire/

Fête de la musique Place de l’église Beaulieu-sur-loire 2023-06-21 was last modified: by Fête de la musique Place de l’église Beaulieu-sur-loire Place de l'église Beaulieu-sur-loire 21 juin 2023