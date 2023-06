Marché de potiers Place de l’église Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire Catégorie d’Évènement: Beaulieu-sur-loire Marché de potiers Place de l’église Beaulieu-sur-loire, 10 juin 2023, Beaulieu-sur-loire. Marché de potiers 10 et 11 juin Place de l’église Voir https://lespiedsdargile.org/ Découvrez la 14ème édition du marché de potiers organisé par Les Pieds d’Argile à Jouy-le-Potier, mi-juin!

Rencontrez différents artistes et artisans locaux qui sauront ravir vos yeux avec leurs créations.

Venez en famille ou entre amis profiter d'un moment artistique à la rencontre de poteries en tout genre ! Place de l'église Beaulieu-sur-loire contact@poterie-laristan.fr

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T19:00:00+02:00

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T19:00:00+02:00
2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:00:00+02:00

