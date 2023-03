Au P’tit Marché d’Ousson Place de l’église Beaulieu-sur-loire Catégorie d’Évènement: Beaulieu-sur-Loire

Au P’tit Marché d’Ousson Place de l’église, 14 avril 2023, Beaulieu-sur-loire. Au P’tit Marché d’Ousson 14 avril – 13 octobre, les vendredis Place de l’église Le 2ème vendredi des mois d’avril à octobre, un marché villageois est organisé sur la place de l’église à Ousson-sur-Loire : pain, fruits et légumes, volailles, fromages, boucherie, charcuterie, poisson… Pour toute information, merci de contacter le 02 38 31 44 56 Place de l’église Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 44 56 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T18:00:00+02:00 – 2023-04-14T20:00:00+02:00

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

