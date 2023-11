Concert de l’Ensemble Vocal Les Voix de Rivendell Place de l’Église Bazoches-les-Gallerandes, 16 décembre 2023, Bazoches-les-Gallerandes.

Bazoches-les-Gallerandes,Loiret

Concert de l’Ensemble Vocal les Voix de Rivendell sous le directions de Jeremy Reynolds.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:30:00. EUR.

Place de l’Église

Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire



Concert by Ensemble Vocal les Voix de Rivendell under the direction of Jeremy Reynolds

Concierto del Ensemble Vocal les Voix de Rivendell bajo la dirección de Jeremy Reynolds

Konzert des Vokalensembles les Voix de Rivendell unter der Leitung von Jeremy Reynolds

