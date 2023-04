Marché hebdomadaire de Barbezieux-Saint-Hilaire Place de l’église, 1 janvier 2023, Barbezieux-Saint-Hilaire.

Situé au coeur de la ville de Barbezieux-Saint-Hilaire, le marché situé à côté de l’église Saint-Mathias, vous propose un large choix de produits frais et de spécialités locales..

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place de l’église

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine



Located in the heart of the city of Barbezieux-Saint-Hilaire, the market located next to the church of Saint-Mathias, offers a wide choice of fresh products and local specialties.

Situado en el corazón de la ciudad de Barbezieux-Saint-Hilaire, el mercado, situado junto a la iglesia de Saint-Mathias, ofrece una amplia selección de productos frescos y especialidades locales.

Der Markt im Herzen der Stadt Barbezieux-Saint-Hilaire befindet sich neben der Kirche Saint-Mathias und bietet Ihnen eine große Auswahl an frischen Produkten und lokalen Spezialitäten.

Mise à jour le 2022-02-11 par Office de tourisme du Sud-Charente