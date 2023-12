MARCHÉ HEBDOMADAIRE AUX RAIRIES Place de l’Église Baracé, 1 janvier 2024, Baracé.

Baracé Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:30:00

fin : 2024-12-31 13:00:00

Le petit marché de la commune est installé place de l’église.

Quoi de mieux que de flâner au cœur d’un marché et sentir tous ces produits artisanaux et frais qui mettent l’eau à la bouche… Instants de partage avec les producteurs locaux et autres commerçants pour remplir vos paniers de produits frais, artisanaux et du terroir…

Alors rendez-vous tous les vendredis matin au pied de l’église !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie au 02 41 76 32 14.

Place de l’Église

Baracé 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-11-29 par eSPRIT Pays de la Loire