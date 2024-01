SUPER SOIRÉE CONCERT COSTUMÉE – ALB LE SYCOMORE Place de l’église Banassac-Canilhac, samedi 27 janvier 2024.

Banassac-Canilhac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 18:30:00

fin : 2024-01-27 23:00:00

Les enfants de l’école du Sycomore de Banassac vous invite à la Super soirée concert costumée organisée par l’ALB ! Habillez vous de votre plus beau déguisement et venez vous amuser à la salle des fêtes de Banassac à partir de 18h30, ambiance assurée avec le groupe « Htagadeux » . Sur place: Maquillage, buvette et buffet sucré/salé.

Entrée à participation libre.

Place de l’église Salle des fêtes

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie



