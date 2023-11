SOIRÉE ADOS – FAMILLES ACTIVES Place de l’église Banassac-Canilhac, 25 novembre 2023, Banassac-Canilhac.

Banassac-Canilhac,Lozère

Venez vous amuser à la soirée ados organisée par Familles actives et animée par DJ Lou Montagnard à la salle des fêtes de Banassac à partir de 19h. Dance floor et karaoké.

Chacun amène du sucré ou du salé et/ou boisson non alcoolisée à partager

Tarif….

2023-11-25

Place de l’église Salle des fêtes

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie



Come and have fun at the teen party organized by Familles actives and hosted by DJ Lou Montagnard at the Banassac village hall from 7pm. Dance floor and karaoke.

Bring a sweet or savoury snack and/or soft drink to share

Prices…

Ven a divertirte en la velada para adolescentes organizada por Familles actives y presentada por DJ Lou Montagnard en la sala de fiestas del pueblo de Banassac a partir de las 19:00 h. Pista de baile y karaoke.

Traiga un tentempié dulce o salado y/o un refresco para compartir

Precio

Kommen Sie und amüsieren Sie sich auf dem von Familles actives organisierten und von DJ Lou Montagnard moderierten Teenagerabend im Festsaal von Banassac ab 19 Uhr. Dance floor und Karaoke.

Jeder bringt etwas Süßes oder Salziges und/oder ein alkoholfreies Getränk zum Teilen mit

Tarif …

