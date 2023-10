VIDE TA CHAMBRE ! – APEL ÉCOLE DU SYCOMORE Place de l’église Banassac-Canilhac, 18 novembre 2023, Banassac-Canilhac.

Banassac-Canilhac,Lozère

Les élèves de l’école du sycomore vous proposent leur 1ère bourse aux jouets, jeux, livres, articles d’activités sportives à la salle des fêtes du village de 9h30 à 13h30. Entrée libre et ouvert à tous.

Vente de sucré/salé et boisson sur place.

Insc….

2023-11-18 fin : 2023-11-18 13:30:00. EUR.

Place de l’église Salle des fêtes

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie



Pupils from the Ecole du Sycomore are holding their 1st toy, game, book and sporting goods fair at the village hall from 9:30am to 1:30pm. Admission free and open to all.

Sale of sweets and drinks on site.

Insc…

Los alumnos de la Ecole du Sycomore celebran su primera feria de juguetes, juegos, libros y artículos deportivos en la sala de fiestas del pueblo, de 9.30 a 13.30 horas. La entrada es libre y gratuita.

Venta de bebidas y aperitivos dulces y salados.

¡Inscríbete ya!

Die Schülerinnen und Schüler der Sykomorenschule veranstalten von 9.30 bis 13.30 Uhr im Festsaal des Dorfes ihre erste Börse für Spielzeug, Spiele, Bücher und Artikel für sportliche Aktivitäten. Freier Eintritt und offen für alle.

Verkauf von Süßem und Salzigem sowie Getränken vor Ort.

Anmeldung…

