MUSIQUE ET CHANSONS AU FIL DU TEMPS – ASSOCIATION LISONS ENSEMBLE / BIBLIOTHÈQUE DE BANASSAC CANILHAC Place de l’église Banassac-Canilhac, 27 octobre 2023, Banassac-Canilhac.

Banassac-Canilhac,Lozère

La bibliothèque de Banassac Canilhac et l’association Lisons Ensemble vous invite à assister au concert « Musiques et Chansons au fil du temps … ». Une voix ( Stephanie Briot) et une guitare (Pascale Pittorino) qui s’associent pour un duo enchanteur…..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Place de l’église Salle Jean Gazagne

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie



The Banassac Canilhac library and the Lisons Ensemble association invite you to attend the « Musiques et Chansons au fil du temps … » concert. A voice (Stephanie Briot) and a guitar (Pascale Pittorino) join forces for an enchanting duet….

La biblioteca Banassac Canilhac y la asociación Lisons Ensemble le invitan a asistir al concierto « Musiques et Chansons au fil du temps… ». Una voz (Stephanie Briot) y una guitarra (Pascale Pittorino) se unen para un dueto encantador….

Die Bibliothek von Banassac Canilhac und der Verein Lisons Ensemble laden Sie ein, dem Konzert « Musiques et Chansons au fil du temps … » beizuwohnen. Eine Stimme ( Stephanie Briot) und eine Gitarre (Pascale Pittorino), die sich zu einem zauberhaften Duett zusammenfinden….

