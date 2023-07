REPAS INDEPENDANCE DAY Place de l’église Banassac-Canilhac, 8 juillet 2023, Banassac-Canilhac.

Banassac-Canilhac,Lozère

L’association France-Etats-Unis de Lozère vous invite à leur repas festif en plein air(s’il fait beau) sur la place de l’église de Banassac à partir de 19h à l’occasion de « L’Indépendance Day »(fête nationale des Etats-Unis).

Au menu de ce jour: – Ham….

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

Place de l’église

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie



The France-Etats-Unis de Lozère association invites you to their festive open-air meal (weather permitting) on the church square in Banassac from 7pm to mark Independence Day.

On the menu: – Ham…

La asociación France-Etats-Unis de Lozère le invita a su comida festiva al aire libre (si el tiempo lo permite) en la plaza de la iglesia de Banassac a partir de las 19:00 h para celebrar el Día de la Independencia.

En el menú de hoy: – Jamón…

Die Association France-Etats-Unis de Lozère lädt Sie zu ihrem festlichen Essen im Freien (bei schönem Wetter) auf dem Kirchplatz von Banassac ab 19 Uhr anlässlich des « Independence Day » (Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten) ein.

Auf der Speisekarte stehen heute: – Ham…

