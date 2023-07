Bal Folk des jeunes de chantier du Viel-Audon Place de l’Eglise, Balazuc (07), 29 juillet 2023, .

Bal Folk des jeunes de chantier du Viel-Audon Samedi 29 juillet, 19h00 Place de l’Eglise, Balazuc (07) Prix libre

Cet été, les jeunes de chantier du Viel-Audon auront le plaisir d’organiser (et de participer!) à nouveau au bal folk à Balazuc. Le Viel-Audon c’est un hameau qui est rénové depuis 1972 par des jeunes entre 17 et 25 ans; les jeunes de chantier y font de la maçonnerie, de la menuisierie, de la pierre sèche, mais aussi… iels organisent des évènements comme ce bal folk ! Qui est l’évènement festif de l’année. Alors si vous voulez vous amuser et danser sur de supers groupes, voir la chorale d’ancien.ne.s chanter (pour la première fois pour l’occasion!), et voir ce que vous réservent les jeunes de chantier; venez ! Ce somptueux évènement se déroulera à Balazuc le 29 juillet, à prix libre, la buvette et la restauration seront en revanche à prix fixes. Pour payer votre entrée et vos boissons, il faut du liquide ! Maintenant, on attend plus que vous. Folk & amour source : événement Bal Folk des jeunes de chantier du Viel-Audon publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T19:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:00:00+02:00

