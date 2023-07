Apéritif vigneron bio, au Domaine Damiens Place de l’église Aydie, 19 juillet 2023, Aydie.

Aydie,Pyrénées-Atlantiques

Dégustation des vins bio et vin sans sulfites Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et autres vin d’été accompagnée d’ardoises de charcuterie locale.

Sur réservation..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Place de l’église

Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tasting of organic and sulfite-free Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wines and other summer wines, accompanied by a slate of local charcuterie.

Reservations required.

Degustación de vinos ecológicos y sin sulfitos Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh y otros vinos de verano, acompañados de tablas de embutidos locales.

Se requiere reserva previa.

Verkostung der Bio-Weine und des sulfitfreien Weins Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh sowie anderer Sommerweine, begleitet von Schieferplatten mit lokalen Wurstwaren.

Auf Reservierung.

