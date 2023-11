MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Place de l’Eglise Autigny-la-Tour, 10 décembre 2023, Autigny-la-Tour.

Autigny-la-Tour,Vosges

Le village d’Autigny-la-Tour organise son 3ème marché de Noël artisanal !

Au programme :

– 10h30 : ouverture du marché de Noël sous chapiteaux

– 12h00 : restauration à la salle des fêtes

– 15h00 : concert des chorales de Châtenois Choeur de Loup et Atoutchoeur à l’église

– balade gratuite en calèche dans le village

– buvette chauffée avec vin chaud et bière de Noël

– ouverture et visites guidées du château à 16h30, 15h00 et 17h30 : tarif réduit 5 € et gratuit pour les – de 12 ans. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:30:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

Place de l’Eglise

Autigny-la-Tour 88300 Vosges Grand Est



The village of Autigny-la-Tour holds its 3rd Christmas craft market!

On the program:

– 10:30 am: opening of the Christmas market under marquees

– 12:00 pm: Catering in the village hall

– 3:00 pm: concert by Châtenois choirs Choeur de Loup and Atoutchoeur in the church

– free carriage ride through the village

– heated refreshment bar with mulled wine and Christmas beer

– opening and guided tours of the château at 4:30, 3:00 and 5:30 pm: concessions 5? and free for children under 12

El pueblo de Autigny-la-Tour celebra su 3er mercado navideño de artesanía

En el programa

– 10.30 h: apertura del mercado navideño bajo carpas

– 12.00 h: catering en el salón del pueblo

– 15.00 h: concierto de los coros châtenois Choeur de Loup y Atoutchoeur en la iglesia

– paseo gratuito en coche de caballos por el pueblo

– bar con calefacción, vino caliente y cerveza navideña

– apertura y visitas guiadas del castillo a las 16.30 h, 15.00 h y 17.30 h: con descuento 5 euros y gratis para menores de 12 años

Das Dorf Autigny-la-Tour organisiert seinen 3. handwerklichen Weihnachtsmarkt!

Auf dem Programm stehen:

– 10.30 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarkts in Zelten

– 12.00 Uhr: Essen und Trinken in der Festhalle

– 15.00 Uhr: Konzert der Chöre von Châtenois Choeur de Loup und Atoutchoeur in der Kirche

– kostenlose Kutschfahrt durch das Dorf

– beheizter Imbissstand mit Glühwein und Weihnachtsbier

– öffnung und Führungen durch das Schloss um 16.30, 15.00 und 17.30 Uhr: ermäßigter Tarif 5 ? und kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

