Marché de Noël Place de l’Église Aureille, 2 décembre 2023, Aureille.

Aureille,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Marché de Noël à Aureille, Place de l’Église, le samedi 02 décembre de 10h à 20h !.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

Place de l’Église

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come along to the Christmas Market in Aureille, Place de l’Église, on Saturday 02 December from 10am to 8pm!

Acérquese al Mercado de Navidad de Aureille, Place de l’Église, el sábado 2 de diciembre de 10:00 a 20:00 h

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in Aureille, Place de l’Eglise, am Samstag, den 02. Dezember, von 10 bis 20 Uhr!

