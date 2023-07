CONCERT – Jazz à l’église Sainte-Croix Place de l’Église Aubusson, 26 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Le concert (piano, clarinette et contrebasse) sera centrée sur le jazz « Nouvelle Orléans » avec quelques morceaux de blues originel et se terminera par quelques airs de musique traditionnelle locale.

– Billetterie sur place

– Arriver 15 mn avant le début du concert.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 22:00:00. EUR.

Place de l’Église

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The concert (piano, clarinet and double bass) will focus on « New Orleans » jazz, with a few pieces of original blues, and will end with some traditional local music.

– On-site ticketing

– Arrive 15 minutes before concert starts

El concierto (piano, clarinete y contrabajo) se centrará en el jazz de « Nueva Orleans », con algunas piezas de blues original, y terminará con algo de música tradicional local.

– Entradas in situ

– Llegada 15 minutos antes del comienzo del concierto

Das Konzert (Klavier, Klarinette und Kontrabass) wird sich auf den « New Orleans »-Jazz mit einigen Stücken des ursprünglichen Blues konzentrieren und mit einigen Melodien aus der traditionellen lokalen Musik enden.

– Eintrittskarten vor Ort

– 15 Minuten vor Konzertbeginn eintreffen

