CONCERT – 2 chorales Place de l’Église Aubusson, 8 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Le « BMVC » Chœur des hommes de Bournemouth en Angleterre et « CANTATE EN FA » chorale de Felletin-Aubusson, se produisent en l’église Sainte-Croix d’Aubusson sous la direction de Mark Burstow et Franz Avril, accompagné au piano par Elisa Wiener..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Place de l’Église

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The « BMVC » men’s choir from Bournemouth in England and the « CANTATE EN FA » choir from Felletin-Aubusson, perform in Aubusson’s Sainte-Croix church, under the direction of Mark Burstow and Franz Avril, accompanied on piano by Elisa Wiener.

El coro masculino « BMVC » de Bournemouth (Inglaterra) y el coro « CANTATE EN FA » de Felletin-Aubusson, actúan en la iglesia Sainte-Croix de Aubusson bajo la dirección de Mark Burstow y Franz Avril, acompañados al piano por Elisa Wiener.

Der « BMVC » Männerchor aus Bournemouth in England und der « CANTATE EN FA » Chor aus Felletin-Aubusson treten in der Kirche Sainte-Croix in Aubusson unter der Leitung von Mark Burstow und Franz Avril auf, am Klavier begleitet von Elisa Wiener.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Aubusson-Felletin