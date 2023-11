Marché de noël Place de l’Église Aubenton, 2 décembre 2023, Aubenton.

Aubenton,Aisne

16 chalets pour vous offrir une ambiance de Noël conviviale, décorations de Noël, buvettes et restaurations diverses, studio photo du Père Noël, produits artisanaux, jeux pour enfants, balades à poney et divertissements pendant deux jours, concert de la chorale Par Hasard dans l’église. Venez voir!.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. 0 .

Place de l’Église

Aubenton 02500 Aisne Hauts-de-France



16 chalets for a friendly Christmas atmosphere, Christmas decorations, refreshment stands, Santa’s photo studio, craft products, children’s games, pony rides and entertainment for two days, concert by the Par Hasard choir in the church. Come and see for yourself!

16 chalés para disfrutar de un agradable ambiente navideño, decoración navideña, varios puestos de refrescos y restaurantes, estudio fotográfico de Papá Noel, productos de artesanía, juegos infantiles, paseos en poni y animación durante dos días, concierto del coro Par Hasard en la iglesia. Venga y compruébelo usted mismo

16 Hütten für eine gemütliche Weihnachtsatmosphäre, Weihnachtsdekorationen, Getränke- und Imbissstände, Fotostudio des Weihnachtsmanns, handwerkliche Produkte, Kinderspiele, Ponyreiten und Unterhaltung an zwei Tagen, Konzert des Chors Par Hasard in der Kirche. Kommen Sie vorbei!

Mise à jour le 2023-11-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache