Décorations de Noël à Assier place de l’église Assier, 3 décembre 2023, Assier.

Assier,Lot

Et si on décorait le sapin !

Petits et grands venez accrocher vos décorations sur le sapin devant l’église !

chocolat chaud et vin chaud offert par la municipalité.

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

place de l’église

Assier 46320 Lot Occitanie



Let’s decorate the tree!

Come and hang your decorations on the tree in front of the church!

hot chocolate and mulled wine offered by the municipality

¡Vamos a decorar el árbol!

¡Ven y cuelga tus adornos en el árbol que hay delante de la iglesia!

chocolate caliente y vino caliente ofrecidos por el ayuntamiento

Und wenn wir den Baum schmücken!

Groß und Klein kommen und hängen Ihre Dekorationen an den Baum vor der Kirche!

heiße Schokolade und Glühwein von der Gemeinde angeboten

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Figeac