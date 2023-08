Marché de Noël Place de l’église Aspach-Michelbach, 3 décembre 2023, Aspach-Michelbach.

Aspach-Michelbach,Haut-Rhin

Animations tout au long de la journée marquée par la venue du St Nicolas..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Place de l’église

Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est



Animations throughout the day marked by the arrival of St Nicolas.

Animaciones a lo largo del día marcadas por la llegada de San Nicolás.

Animationen während des ganzen Tages, der durch die Ankunft des St. Nikolaus gekennzeichnet ist.

