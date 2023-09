Marché de Noël place de l’église Arès, 10 décembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Rendez-vous de 10h à 18h pour le marché de Noël de l’UCA. Crêpes, vin chaud, la traditionnelle photo avec le père Noël, contes de la Mère Noël, tartiflette party le midi et défilé de mode…

Tout public.

Rendez-vous place de l’église de 10h à 18h.

Gratuit..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

place de l’église

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us from 10am to 6pm for the UCA Christmas market. Pancakes, mulled wine, the traditional photo with Santa Claus, tales from Mother Christmas, tartiflette party at lunchtime and fashion show…

Open to all.

Meet at Place de l’Eglise from 10am to 6pm.

Free admission.

De 10:00 a 18:00 horas, mercado navideño de la UCA. Tortitas, vino caliente, la tradicional foto con Papá Noel, cuentos de Mamá Noel, fiesta de tartiflette al mediodía y desfile de moda…

Abierto a todos.

Cita en la Place de l’Eglise de 10.00 a 18.00 h.

Entrada gratuita.

Treffpunkt von 10 bis 18 Uhr für den Weihnachtsmarkt der UCA. Crêpes, Glühwein, das traditionelle Foto mit dem Weihnachtsmann, Geschichten von der Weihnachtsfrau, Tartiflette-Party am Mittag und eine Modenschau…

Für alle Altersgruppen.

Treffpunkt Place de l’Eglise von 10 bis 18 Uhr.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Arès