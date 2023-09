Excursion Culturelle à Bordeaux « Tintin » Place de l’Église Arès, 30 novembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Départ d’Arès avec le bus 601 à 9h. Point de rendez-vous aux arrêts de bus : Centre, boulevard de l’Aérium et camping les Écureuils.

Visite de l’exposition « Tintin, l’Aventure Immersive » aux Bassins des Lumières. Retour libre.

Tout public – 15 €/ personne.

Place de l’Église

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Departure from Arès with bus 601 at 9am. Meeting points at bus stops: Centre, boulevard de l?Aérium and camping les Écureuils.

Visit to the « Tintin, l?Aventure Immersive » exhibition at the Bassins des Lumières. Free return.

All public – ?15/person

Salida de Arès con el autobús 601 a las 9h. Punto de encuentro en las paradas de autobús: Centre, boulevard de l’Aérium y camping les Écureuils.

Visita a la exposición « Tintín, la aventura inmersiva » en los Bajos de las Luces. Regreso gratuito.

Abierto a todos – 15 euros por persona

Abfahrt von Arès mit dem Bus 601 um 9 Uhr. Treffpunkt an den Bushaltestellen: Centre, Boulevard de l’Aérium und Camping les Écureuils.

Besuch der Ausstellung « Tintin, l’Aventure Immersive » in den Bassins des Lumières. Freie Rückfahrt.

Alle Altersgruppen – 15 ?/Person

