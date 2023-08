Excursion Culturelle à Bordeaux Place de l’Église Arès, 12 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Départ d’Arès avec le bus 601 à 10h. Visite de l’exposition « L’Art Préhistorique de l’Atlantique à la Méditerranée » au Musée d’Aquitaine.

Tout public – 6€/personne (ou 12€ si visite guidée)..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . .

Place de l’Église

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Departure from Arès with bus 601 at 10am. Visit to the « Prehistoric Art from the Atlantic to the Mediterranean » exhibition at the Musée d?Aquitaine.

Open to all – 6?/person (or 12? if guided tour).

Salida de Arès con el autobús 601 a las 10h. Visita a la exposición « Arte prehistórico del Atlántico al Mediterráneo » en el Museo de Aquitania.

Todas las edades – 6 € por persona (o 12 € si se trata de una visita guiada).

Abfahrt von Arès mit dem Bus 601 um 10 Uhr. Besuch der Ausstellung « L’Art Préhistorique de l’Atlantique à la Méditerranée » (Prähistorische Kunst vom Atlantik bis zum Mittelmeer) im Musée d’Aquitaine.

Für alle Altersgruppen – 6?/Person (oder 12? mit Führung).

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Arès