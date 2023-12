Marché de Noël à Arçais Place de l’église Arçais Catégories d’Évènement: Arçais

Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:00:00

fin : 2023-12-16 14:00:00 Le marché de Noël d’Arçais aura lieu le 16 décembre 2023 sur la place de l’église. Au programme :

– Créateurs locaux

– Restauration

– Loterie

– Spectacle de chiromancie culinaire Ce marché de Noël est organisé par l’association Le Sept..

Place de l’église

Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Place de l'église
Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

