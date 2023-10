Soirée Tartiflette Place de l’Église Anzême, 11 novembre 2023, Anzême.

Anzême,Creuse

Soirée tartiflette organisée par l’Association des Distractions d’Anzême.

Karaoké puis soirée dansante.

Au menu : kir, entrée, tartiflette, jambon de pays, salade, dessert et café.

Sur réservation jusqu’au 5 novembre..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Place de l’Église Salle polyvalente

Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Tartiflette evening organized by the Association des Distractions d’Anzême.

Karaoke followed by dancing.

Menu: kir, starter, tartiflette, country ham, salad, dessert and coffee.

Reservations required by November 5.

Tarde de tartiflette organizada por la Association des Distractions d’Anzême.

Karaoke seguido de baile.

En el menú: kir, entrante, tartiflette, jamón local, ensalada, postre y café.

Reserva obligatoria antes del 5 de noviembre.

Tartiflette-Abend, organisiert von der Association des Distractions d’Anzême.

Karaoke und anschließend Tanzabend.

Menü: Kir, Vorspeise, Tartiflette, Landschinken, Salat, Dessert und Kaffee.

Auf Reservierung bis zum 5. November.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Grand Guéret