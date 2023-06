Randonnée « Au lever du Jour » Place de l’Eglise Antigny Antigny Catégories d’Évènement: Antigny

Vienne Randonnée « Au lever du Jour » Place de l’Eglise Antigny, 12 juillet 2023, Antigny. Randonnée « Au lever du Jour » Mercredi 12 juillet, 06h30 Place de l’Eglise Gratuit – Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96 Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’association « Escarp’Haims » vous invite à randonner avec eux le long de la Gartempe à Antigny. Au cours de ce circuit de 12/13 km, vous aurez le plaisir d’admirer le château de Boismorand (privé, ne se visite pas).

Prévoir de bonnes chaussures et des boissons.

Pause casse-croûte offerte par Escarp’Haims.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96 – Gratuit

2023-07-12T06:30:00+02:00 – 2023-07-12T11:00:00+02:00

