Marché de Noël Place de l’église – Annexe de la Mairie Saint-hilaire-les-andresis Catégorie d’Évènement: Saint-Hilaire-les-Andrésis Marché de Noël Place de l’église – Annexe de la Mairie Saint-hilaire-les-andresis, 3 décembre 2023, Saint-hilaire-les-andresis. Marché de Noël Dimanche 3 décembre, 08h00 Place de l’église – Annexe de la Mairie Voir https://www.saint-hilaire-les-andresis.fr Marché de Noël avec de nombreux exposants, présence du Père Noël, restauration sur place ou à emporter, cadeaux, décoration, produits gourmands, tombola et vente de sapin par l’Amicale des Sapeurs Pompiers VALCLERY.

