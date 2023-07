Marche – circuits découverte des croix Place de l’église Andelaroche, 8 juillet 2023, Andelaroche.

Andelaroche,Allier

4 ou 12 km. Accueil café ; apéritif et rafraîchissement à l’arrivée..

2023-07-08 08:30:00

Place de l’église

Andelaroche 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



4 or 12 km. Coffee welcoming ; refreshment when arriving.

4 ó 12 km. Café de bienvenida; aperitivo y refrescos a la llegada.

4 oder 12 km. Kaffeeempfang; Aperitif und Erfrischungen bei der Ankunft.

