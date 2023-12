L’Ensemble El Sol en concert Place de l’Église Amilly, 14 janvier 2024, Amilly.

Amilly Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 18:00:00

fin : 2024-01-14

Venez assister au concert de l’Ensemble El Sol..

Venez assister au concert de l’Ensemble El Sol.

En 1615, le mariage de Louis XIII avec l’infante d’Espagne scelle une union entre la France et l’Espagne. La cour de France voit arriver artistes, comédiens et musiciens espagnols venus accompagner la reine. Les compositeurs français se prennent alors au jeu de cette mode hispanique et écrivent selon un modèle stylistique qui s’éloigne de l’art courtisan français du moment. Dirigé par la claveciniste Chloé Sévère, l’Ensemble El Sol se dédie depuis sa création en 2016 à la musique baroque espagnole et sud-américaine des XVIIe et XVIIIe siècles. Le choix d’associer plusieurs instruments au continuo offre à l’ensemble des possibilités de transcriptions audacieuses et une variation des couleurs dans l’accompagnement.

13 EUR.

Place de l’Église

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-11 par OT MONTARGIS