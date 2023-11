Soirée musicale Place de l’Église Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Soirée musicale Place de l’Église Amilly, 27 décembre 2023, Amilly. Amilly,Loiret Soirée musicale organisée par l’école municipale de musique d’Amilly à l’église Saint-Martin..

Place de l’Église

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Musical evening organized by Amilly's municipal music school at Saint-Martin church. Velada musical organizada por la escuela municipal de música de Amilly en la iglesia Saint-Martin. Musikalischer Abend, organisiert von der städtischen Musikschule Amilly in der Kirche Saint-Martin.

