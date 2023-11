Concert de Noël avec les Folies Françoises Place de l’Église Amilly, 10 décembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Venez assister au concert de Noël avec les Folies Françoises..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . 5 EUR.

Place de l’Église

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and enjoy a Christmas concert with the Folies Françoises.

Venga a disfrutar del concierto de Navidad con las Folies Françoises.

Besuchen Sie das Weihnachtskonzert mit den Folies Françoises.

Mise à jour le 2023-11-04 par OT MONTARGIS