Bach ou pas Bach avec le concert de l’Hostel Dieu Place de l’Église Amilly, 19 novembre 2023, Amilly.

Dans Bach ou pas Bach, les spectateurs mènent l’enquête : ils participent, donnent leurs avis, se questionnent et contribuent peu à peu à étoffer le catalogue des œuvres de ce grand compositeur..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . 5 EUR.

Place de l’Église

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



In Bach or Not Bach, spectators lead the investigation: they participate, give their opinions, ask questions and gradually contribute to expanding the catalog of works by this great composer.

En Bach or Not Bach, el público dirige la investigación: participa, opina, pregunta y contribuye poco a poco a ampliar el catálogo de obras de este gran compositor.

In Bach ou pas Bach führen die Zuschauer eine Untersuchung durch: Sie nehmen teil, geben ihre Meinung ab, stellen sich Fragen und tragen nach und nach dazu bei, den Katalog der Werke dieses großen Komponisten zu erweitern.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT MONTARGIS