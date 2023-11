Nouveau commerçant au marché dominical place de l’église Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Nouveau commerçant au marché dominical place de l’église Amilly, 19 novembre 2023, Amilly. Nouveau commerçant au marché dominical Dimanche 19 novembre, 08h00 place de l’église Nouveauté à partir du dimanche 19 novembre avec la présence d’un Food Truck : l’Escapade Bretonne place de l’église rue de la mairie 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu place de l'église Adresse rue de la mairie 45200 amilly Ville Amilly Departement Loiret

