Marché de Noël Place de l’Eglise Ahun, 1 décembre 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

Marché de Noël à retrouver sur la place de l’église, organisé par l’association Lou Pitchou.

De nombreux stands à découvrir ! Le père Noël passera durant la soirée. Foodtruck petite restauration et buvette sur place..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

Place de l’Eglise

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in the church square, organized by the Lou Pitchou association.

Lots of stalls to discover! Santa Claus will stop by during the evening. Foodtruck with snacks and refreshments on site.

Mercado navideño en la plaza de la iglesia, organizado por la asociación Lou Pitchou.

Muchos puestos por descubrir Papá Noel hará una parada por la tarde. Foodtruck con bocadillos y refrescos in situ.

Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz zu finden, organisiert vom Verein Lou Pitchou.

Zahlreiche Stände warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden! Der Weihnachtsmann wird im Laufe des Abends vorbeikommen. Foodtruck mit kleinen Speisen und Getränken vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-25 par OT Creuse Sud Ouest